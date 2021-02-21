Тетради предметные, КОМПЛЕКТ 10 ПРЕДМЕТОВ, КЛАССИКА, 48л, BRAUBERG

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Тетрадь – лучший друг школьника. В ней дети делают домашнюю и классную работу, ведут читательские дневники и личные записи.
Предметные тетради – это очень удобно! Они выглядят аккуратно, и ученик точно не перепутает одну с другой.
В комплект входят: Обществознание, Алгебра, Английский язык, Биология, География, Геометрия, История, Литература, Русский язык, Физика.
Внутренний блок тетради из офсетной бумаги плотностью 60 г/м2, соединенный двумя металлическими скрепками, состоит из 48 листов белой бумаги. Линовка в клетку и линию дополнена красными полями. Стандартный формат А5. Обложка из мелованного картона. Справочный материал внутри тетради.
Спешите купить предметные тетради BRAUBERG в нашем интернет-магазине!
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