Карандаши цветные акварельные BRAUBERG АКАДЕМИЯ, 18 цветов, шестигранные, высокое качеств

Внешне акварельные карандаши похожи на обыкновенные цветные карандаши. Их стержень представляет собой прессованную акварель, он не крошится и очень напоминает стержень воскового карандаша. Рисовать акварельными карандашами можно на любой бумаге.

Акварельные карандаши имеют лакированный деревянный корпус с шестигранной формой сечения. Легко затачиваются, обладают ударопрочным грифелем с диаметром 3 мм.

Данные карандаши относятся к эконом-сегменту, но в то же время отличаются высоким качеством.

Акварельные карандаши - отличный выбор для тех, кто хочет рисовать в дороге, в кафе, на отдыхе. Они не занимают много места в сумке и часто более удобны для быстрых цветных зарисовок, нежели дорожный набор акварели. Покупайте акварельные карандаши BRAUBERG в нашем интернет-магазине!