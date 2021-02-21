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Главная Канцтовары Бумага Цветная бумага и картон Остров Сокровищ Картон цветной А4 ГОФРИРОВАННЫЙ, 10л. 10цв., 250г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ

Картон цветной А4 ГОФРИРОВАННЫЙ, 10л. 10цв., 250г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ

Артикул: 310701
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  • Картон цветной А4 ГОФРИРОВАННЫЙ, 10л. 10цв., 250г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 1
  • Картон цветной А4 ГОФРИРОВАННЫЙ, 10л. 10цв., 250г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 2
  • Картон цветной А4 ГОФРИРОВАННЫЙ, 10л. 10цв., 250г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 3
  • Картон цветной А4 ГОФРИРОВАННЫЙ, 10л. 10цв., 250г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 4
  • Картон цветной А4 ГОФРИРОВАННЫЙ, 10л. 10цв., 250г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 5
Картон цветной А4 ГОФРИРОВАННЫЙ, 10л. 10цв., 250г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 1
Картон цветной А4 ГОФРИРОВАННЫЙ, 10л. 10цв., 250г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 2
Картон цветной А4 ГОФРИРОВАННЫЙ, 10л. 10цв., 250г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 3
Картон цветной А4 ГОФРИРОВАННЫЙ, 10л. 10цв., 250г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 4
Картон цветной А4 ГОФРИРОВАННЫЙ, 10л. 10цв., 250г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - фото 5
170 руб. 
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Артикул: 310701
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендОстров Сокровищ
Тип товара

Гофрированный картон обладает плотностью 180 г/м2. Может использоваться, начиная с трехлетнего возраста. Картон легко режется ножницами, сгибается и клеится. Внутренний блок состоит из 10 листов формата А4 (200х297 мм) и 10 цветов.

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Самовывоз невозможен
Картон цветной А4 ГОФРИРОВАННЫЙ, 10л. 10цв., 250г/м2, ОСТРОВ СОКРОВИЩ - купить по цене 170 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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