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Лоток вертикальный для бумаг LEITZ, ширина 95 мм, синий, 24250035

Артикул: 310668
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Лоток вертикальный для бумаг LEITZ, ширина 95 мм, синий, 24250035
530 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310668
В наличии
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БрендLeitz
Тип товара



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Самовывоз невозможен
Лоток вертикальный для бумаг LEITZ, ширина 95 мм, синий, 24250035 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 530 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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