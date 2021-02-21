Блокнот А5 (148x218мм), BRAUBERG Metropolis X, под кожу, резинка, 80л, бирюзовый

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Твердая обложка стилизована под кожу. Имеет закругленные уголки. Подходит для горячего тиснения. 80 листов позволят зафиксировать большой объем информации. Линовка блока в клетку дает возможность аккуратно заполнить цифровые значения, а также нанести чертежные зарисовки. Внутренний блок выполнен из офсета тонированного цвета плотностью 70 г/м2 и крепится к обложке с помощью книжного переплета. Снабжен резинкой-фиксатором, благодаря чему блокнот не откроется в сумочке или портфеле и листы не помнутся. Дополнением является закладка-ляссе, с помощью которой при необходимости можно быстро открыть нужную страницу. Формат блокнота А5 (148х218 мм) позволит владельцу поместить его в кейс или сумку малых габаритов.
Бизнес-блокнот BRAUBERG "Metropolis X" - стильное решение среди записных аксессуаров. Приобрести можно в нашем интернет-магазине.
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