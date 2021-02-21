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Дырокол металлический МОЩНЫЙ BRAUBERG Heavy duty до 65 листов, эргономичный, черный

Артикул: 310639
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  • Дырокол металлический МОЩНЫЙ BRAUBERG Heavy duty до 65 листов, эргономичный, черный - фото 1
  • Дырокол металлический МОЩНЫЙ BRAUBERG Heavy duty до 65 листов, эргономичный, черный - фото 2
  • Дырокол металлический МОЩНЫЙ BRAUBERG Heavy duty до 65 листов, эргономичный, черный - фото 3
  • Дырокол металлический МОЩНЫЙ BRAUBERG Heavy duty до 65 листов, эргономичный, черный - фото 4
  • Дырокол металлический МОЩНЫЙ BRAUBERG Heavy duty до 65 листов, эргономичный, черный - фото 5
  • Дырокол металлический МОЩНЫЙ BRAUBERG Heavy duty до 65 листов, эргономичный, черный - фото 6
  • Дырокол металлический МОЩНЫЙ BRAUBERG Heavy duty до 65 листов, эргономичный, черный - фото 7
  • Дырокол металлический МОЩНЫЙ BRAUBERG Heavy duty до 65 листов, эргономичный, черный - фото 8
  • Дырокол металлический МОЩНЫЙ BRAUBERG Heavy duty до 65 листов, эргономичный, черный - фото 9
Дырокол металлический МОЩНЫЙ BRAUBERG Heavy duty до 65 листов, эргономичный, черный - фото 1
Дырокол металлический МОЩНЫЙ BRAUBERG Heavy duty до 65 листов, эргономичный, черный - фото 2
Дырокол металлический МОЩНЫЙ BRAUBERG Heavy duty до 65 листов, эргономичный, черный - фото 3
Дырокол металлический МОЩНЫЙ BRAUBERG Heavy duty до 65 листов, эргономичный, черный - фото 4
Дырокол металлический МОЩНЫЙ BRAUBERG Heavy duty до 65 листов, эргономичный, черный - фото 5
Дырокол металлический МОЩНЫЙ BRAUBERG Heavy duty до 65 листов, эргономичный, черный - фото 6
Дырокол металлический МОЩНЫЙ BRAUBERG Heavy duty до 65 листов, эргономичный, черный - фото 7
Дырокол металлический МОЩНЫЙ BRAUBERG Heavy duty до 65 листов, эргономичный, черный - фото 8
Дырокол металлический МОЩНЫЙ BRAUBERG Heavy duty до 65 листов, эргономичный, черный - фото 9
1 370 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310639
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Способен пробить за один раз 65 листов бумаги. Стандартное количество пробиваемых отверстий - 2, диаметр каждого - 6 мм. Благодаря расстоянию между отверстиями в 8 см проколотые дыроколом листы могут храниться в папке идеально ровно и не мяться. Когда будет завершен отчетный период, они обычно сшиваются ниткой и снимаются с металлических колец. Метка центрирования поможет ровно разместить листы. Наличие ограничительной линейки позволяет пробить отверстия в нужном месте, что делает возможным сложить документы в папку ровной стопкой. Дырокол оснащен блокиратором для компактного хранения. Основная задача контейнера для конфетти состоит в сборе мусора, благодаря чему не будет постоянно загрязняться рабочее пространство. Средние размеры делового аксессуара помогут с легкостью разместить на рабочем столе, а классическое сочетание черного с серым цветом отлично впишется в любой интерьер.

Данный товар относится к премиум-сегменту.

Приобретайте дырокол BRAUBERG "Heavy duty" в нашем интернет-магазине для организации успешной трудовой деятельности!



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Самовывоз невозможен
Дырокол металлический МОЩНЫЙ BRAUBERG Heavy duty до 65 листов, эргономичный, черный - по цене 1370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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