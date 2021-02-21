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Карточки обучающие Упражнения для увеличения скорости чтения, Литера

Артикул: 310636
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  • Карточки обучающие Упражнения для увеличения скорости чтения, Литера - фото 1
  • Карточки обучающие Упражнения для увеличения скорости чтения, Литера - фото 2
  • Карточки обучающие Упражнения для увеличения скорости чтения, Литера - фото 3
  • Карточки обучающие Упражнения для увеличения скорости чтения, Литера - фото 4
Карточки обучающие Упражнения для увеличения скорости чтения, Литера - фото 1
Карточки обучающие Упражнения для увеличения скорости чтения, Литера - фото 2
Карточки обучающие Упражнения для увеличения скорости чтения, Литера - фото 3
Карточки обучающие Упражнения для увеличения скорости чтения, Литера - фото 4
330 руб. 
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Артикул: 310636
В наличии
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БрендЛитера
Тип товара

В серии "Умные многоразовые карточки" представлены учебные пособия для тренировки умений и навыков, которые школьники с 1 по 4 классы получают на уроках. Каждое из пособий предлагает ученикам отработать самые трудные темы по русскому языку, математике и английскому языку.

Специальное покрытие карточек и волшебный фломастер позволяют писать и стирать написанное столько раз, сколько потребуется.



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Карточки обучающие Упражнения для увеличения скорости чтения, Литера - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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