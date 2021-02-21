Алмазная мозаика Чудо-Творчество Часы. Колибри, более 1500 элементов, ORIGAMI, 03211

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|Бренд
|Origami
|Тип товара
Часы «Колибри» - настоящее чудо своими руками, оригинальное украшение интерьера. Особое очарование яркие стразы придают рисунку – вышивке. Алмазные картины сравнительно просты в изготовлении. Необходимо снять защитный слой с клеевой основы, и с помощью карандаша-стилуса приклеить стразы по номеру и цвету.
В готовую картинку вставьте часовой механизм.
В наборе:
- картинка с клейкой основой;
- стразы (1500+);
- карандаш;
- тарелочка;
- часовой механизм.
Упаковка: коробка с европодвесом.
Процесс выкладки довольно скрупулезный, нуждается в точности движений и внимательности, что помогает развить усидчивость, концентрацию и творческий подход у юных художников. За счет прочности материала часы не порвутся и будут радовать своей красотой долгое время.
Часы вы можете поставить в детской на видное место, или вручить близкому человеку в качестве подарка.
Творите с удовольствием! Соберите всю коллекцию!
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