Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Альбом с наклейками Смайлики, 6 листов, склейка, ЮНЛАНДИЯ, 661779

Артикул: 310605
Скидки до 10% на канцелярию по промокодам!
  • Альбом с наклейками Смайлики, 6 листов, склейка, ЮНЛАНДИЯ, 661779 - фото 1
  • Альбом с наклейками Смайлики, 6 листов, склейка, ЮНЛАНДИЯ, 661779 - фото 2
  • Альбом с наклейками Смайлики, 6 листов, склейка, ЮНЛАНДИЯ, 661779 - фото 3
  • Альбом с наклейками Смайлики, 6 листов, склейка, ЮНЛАНДИЯ, 661779 - фото 4
Альбом с наклейками Смайлики, 6 листов, склейка, ЮНЛАНДИЯ, 661779 - фото 1
Альбом с наклейками Смайлики, 6 листов, склейка, ЮНЛАНДИЯ, 661779 - фото 2
Альбом с наклейками Смайлики, 6 листов, склейка, ЮНЛАНДИЯ, 661779 - фото 3
Альбом с наклейками Смайлики, 6 листов, склейка, ЮНЛАНДИЯ, 661779 - фото 4
190 руб. 
Купить
Артикул: 310605
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендЮнландия
Тип товара

Альбом из 6 листов на склейке содержит 504 наклейки из плотной глянцевой бумаги с изображением смайликов, выражающих различные чувства и состояния. Радостные и грустные, скучающие и злые, смущённые и удивлённые - здесь есть наклейки, подходящие для любого повода. Качественный клеевой слой позволяет надёжно зафиксировать наклейки на бумаге, картоне, дереве, стекле, пластике и других поверхностях.

Товар относится в среднему ценовому сегменту.

Бумажные наклейки - один из наиболее простых и универсальных способов украсить любое изделие. В альбоме с наклейками ЮНЛАНДИЯ найдётся множество разнообразных стикеров, которые помогут выразить любые эмоции без слов!



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Альбом с наклейками Смайлики, 6 листов, склейка, ЮНЛАНДИЯ, 661779 - стоимость товара 190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...