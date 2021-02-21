Держатель магнитный для 4 маркеров для доски (130х152мм), BRAUBERG Standard, 237092

Держатель для маркеров изготовлен из прозрачного акрила, а также оснащен 4-мя магнитами для фиксации на магнитно-маркерной доске или любой другой металлической поверхности. Размер - 152х130 мм. С помощью данного держателя необходимый набор маркеров всегда будет в комфортной доступности для проведения презентаций и обучения.

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