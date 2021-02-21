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Главная Техника для кухни Приготовление пищи Грили Redmond Гриль Redmond SteakMaster RGM-M809 черный/серебристый

Гриль Redmond SteakMaster RGM-M809 черный/серебристый

Артикул: 310496
  • Гриль Redmond SteakMaster RGM-M809 черный/серебристый - фото 1
  • Гриль Redmond SteakMaster RGM-M809 черный/серебристый - фото 2
  • Гриль Redmond SteakMaster RGM-M809 черный/серебристый - фото 3
  • Гриль Redmond SteakMaster RGM-M809 черный/серебристый - фото 4
  • Гриль Redmond SteakMaster RGM-M809 черный/серебристый - фото 5
  • Гриль Redmond SteakMaster RGM-M809 черный/серебристый - фото 6
  • Гриль Redmond SteakMaster RGM-M809 черный/серебристый - фото 7
  • Гриль Redmond SteakMaster RGM-M809 черный/серебристый - фото 8
  • Гриль Redmond SteakMaster RGM-M809 черный/серебристый - фото 9
Гриль Redmond SteakMaster RGM-M809 черный/серебристый - фото 1
Гриль Redmond SteakMaster RGM-M809 черный/серебристый - фото 2
Гриль Redmond SteakMaster RGM-M809 черный/серебристый - фото 3
Гриль Redmond SteakMaster RGM-M809 черный/серебристый - фото 4
Гриль Redmond SteakMaster RGM-M809 черный/серебристый - фото 5
Гриль Redmond SteakMaster RGM-M809 черный/серебристый - фото 6
Гриль Redmond SteakMaster RGM-M809 черный/серебристый - фото 7
Гриль Redmond SteakMaster RGM-M809 черный/серебристый - фото 8
Гриль Redmond SteakMaster RGM-M809 черный/серебристый - фото 9
9 240 руб. 
11 050 руб. 
Купить
+ 160 КэтКоинов
Артикул: 310496
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендRedmond
Тип товара
Гриль Redmond SteakMaster RGM-M809 черный/серебристый


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Гриль Redmond SteakMaster RGM-M809 черный/серебристый - стоимость товара 9240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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