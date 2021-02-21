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Блендер погружной Midea MC-BL501 черный

Артикул: 310480
  • Блендер погружной Midea MC-BL501 черный - фото 1
  • Блендер погружной Midea MC-BL501 черный - фото 2
  • Блендер погружной Midea MC-BL501 черный - фото 3
  • Блендер погружной Midea MC-BL501 черный - фото 4
Блендер погружной Midea MC-BL501 черный - фото 1
Блендер погружной Midea MC-BL501 черный - фото 2
Блендер погружной Midea MC-BL501 черный - фото 3
Блендер погружной Midea MC-BL501 черный - фото 4
2 950 руб. 
3 538 руб. 
Купить
+ 69 КэтКоинов
Артикул: 310480
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендMidea
Тип товараБлендеры
Вакуумное смешиваниенет
Материал погружной частинержавеющая сталь
Управлениемеханическое
Типпогружной
Режимы скоростиплавная регулировка скорости, турборежим
Работа от аккумуляторанет
Основной цветчерный
Насадкинож-измельчитель, венчик, для смешивания
Мощность, Вт1200
Материал корпусапластик
Вакуумный насоснет
Комплектацияблендер, венчик для взбивания, измельчитель
Количество скоростей2
Емкость измельчителя, л0,4
Дополнительный цветстальной
Дисплейнет
Функции и особенностипрорезиненная ручка
Емкость кувшина, л0,7
Длина сетевого шнура1,2 м
Вес, кг1,3
Блендер Midea MC-BL501 станет отличным помощником в приготовлении различных блюд. Оснащен венчиком для взбивания. Турборежим для перемалывания на высокой скорости. Прорезиненная ручка для удобного хвата.


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Самовывоз невозможен
Блендер погружной Midea MC-BL501 черный - стоимость товара 2950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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