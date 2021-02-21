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Главная Техника для кухни Нарезка и смешивание Блендеры Philips Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный

Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный

Артикул: 310461
  • Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный - фото 1
  • Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный - фото 2
  • Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный - фото 3
  • Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный - фото 4
  • Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный - фото 5
  • Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный - фото 6
  • Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный - фото 7
  • Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный - фото 8
  • Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный - фото 9
  • Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный - фото 10
  • Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный - фото 11
Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный - фото 1
Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный - фото 2
Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный - фото 3
Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный - фото 4
Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный - фото 5
Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный - фото 6
Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный - фото 7
Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный - фото 8
Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный - фото 9
Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный - фото 10
Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный - фото 11
6 260 руб. 
8 800 руб. 
Купить
+ 116 КэтКоинов
Артикул: 310461
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендPhilips
Тип товара
Блендер стационарный Philips HR2604/80 простое и быстрое приготовление смузи, шейков, соусов, холодных коктейлей и даже молотых специй для ваших любимых блюд. Мотор 350 Вт, крестообразное лезвие и кувшин с эргономичной конструкцией обеспечивают прекрасные результаты.


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Блендер стационарный Philips HR2604/80 серебристый/черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6260 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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