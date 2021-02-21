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Главная Канцтовары Демонстрационное оборудование Держатели, рамки и подставки для информации, рекламы и ценников Пифагор Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.)

Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.)

Артикул: 310425
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  • Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.) - фото 1
  • Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.) - фото 2
  • Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.) - фото 3
  • Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.) - фото 4
  • Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.) - фото 5
  • Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.) - фото 6
  • Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.) - фото 7
  • Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.) - фото 8
  • Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.) - фото 9
  • Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.) - фото 10
  • Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.) - фото 11
Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.) - фото 1
Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.) - фото 2
Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.) - фото 3
Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.) - фото 4
Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.) - фото 5
Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.) - фото 6
Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.) - фото 7
Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.) - фото 8
Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.) - фото 9
Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.) - фото 10
Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.) - фото 11
380 руб. 
Купить
Артикул: 310425
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендПифагор
Тип товара

У основания мордочки можно держать листочки с напоминаниями, календарики, наклейки и т.д. Подставку легко очищать от пыли - достаточно промыть под проточной водой и дать высохнуть. Материал - высококачественный пластик. Размер - 6х8х13,5 мм. Поставляется без наполнения в нескольких вариантах цвета (без возможности выбора).

Данный товар относится к эконом-сегменту.

Как приучить ребенка к порядку на рабочем столе? Легко! С помощью подставки-держателя ПИФАГОР "Ежик" письменные принадлежности всегда будут в одном месте! Спешите приобрести товары для детей по привлекательным ценам в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Подставка-держатель ПИФАГОР Ежик для пишущих принадлежностей, настольная, пластик (5 шт.) - стоимость товара 380 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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