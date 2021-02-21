228046, (цена за 6 шт.) Папка на резинках ЮНЛАНДИЯ, А4, цветная печать, до 300 листов, 500 мкм

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|Бренд
|Юнландия
|Тип товара
Папки на резинках — удобный и практичный способ хранения документов. Такая папка пригодится школьникам и их родителям. Ученики положат в неё свои тетради, а взрослые – важные документы.
Формат А4 можно считать универсальным. Он используется в большинстве видов документов, листы такого размера применяются в печати рефератов, курсовых, статей и других материалов. Папка сделана из экологически чистого полипропилена плотностью 500 мкм, поэтому записи не помнутся в сумке или в портфеле. Резинки надежно фиксируют документы, не позволяя им выпасть или потеряться. Папка способна вмещать до 300 листов стандартной плотности, что делает ее универсальной как для транспортировки, так и долгосрочного хранения документов. Красочный рисунок папки придется по душе каждому школьнику.
Папки на резинках ЮНЛАНДИЯ отличает неизменно высокое качество и привлекательная цена!
Папку на резинках ЮНЛАНДИЯ" можно приобрести в нашем интернет-магазине. Спешите оформить заказ!
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