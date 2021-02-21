Краска штемпельная BRAUBERG PROFESSIONAL, clear stamp, фиолетовая, 30 мл, на водной основе (12 шт.)

Оттиск штампа можно наносить на все виды бумаги, кроме глянцевой. Особенность данного продукта в том, что вокруг аппликатора имеется "углубление", в которое попадает излишняя краска при использовании, что позволяет аккуратно заправить печати и штампы. Высококачественные чернила фиолетового цвета на водной основе. Время высыхания оттиска - 25 секунд. Удобный пластиковый флакон с дозатором. Объем - 30 мл.

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