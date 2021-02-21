228047, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ "Умные совы", А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать

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|Бренд
|Юнландия
|Тип товара
Папка-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ - это незаменимый предмет для дошкольников, учащихся в школе и родителей, чтобы сохранить необходимые бумаги.
Папка-конверт формата А4 из плотного пластика в 160 мкм с полноцветной печатью. Закрывается на защелку-кнопку, что способствует удобству для частого использования и обеспечивает быстрый доступ к бумагам. Вместительность до 100 листов поможет хранить или взять с собой необходимые документы. Гладкая фактура с полноцветным рисунком умных сов вызовет улыбку у ребенка и взрослого. Папка ЮНЛАНДИЯ практична в использовании и надежно защитит документы и сбережет их от повреждений, пыли и влаги.
Сочетание отличного качества и приятной цены - главные критерии, которые гарантирует торговая марка ЮНЛАНДИЯ.
Покупайте папку-конверт с кнопкой ЮНЛАНДИЯ в нашем интернет-магазине!
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