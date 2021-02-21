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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Шариковые ручки Brauberg Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.)

Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.)

Артикул: 310331
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  • Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 1
  • Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 2
  • Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 3
  • Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 4
  • Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 5
  • Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 6
  • Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 7
  • Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 8
  • Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 9
  • Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 10
  • Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 11
  • Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 12
  • Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 13
  • Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 14
Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 1
Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 2
Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 3
Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 4
Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 5
Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 6
Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 7
Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 8
Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 9
Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 10
Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 11
Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 12
Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 13
Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) - фото 14
610 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310331
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Набор из 4 штук в оранжевом корпусе и с удобной трехгранной зоной захвата с рифлением. Детали выполнены в цвет чернил. Сменный стержень длиной 142 мм. Диаметр пишущего узла 0,7 мм создает тонкую инию письма 0,35 мм. В наборе 4 цвета: синий, черный, красный, зеленый. Лаконичный дизайн соответствует офисному стилю.

Приобретайте набор шариковых ручек BRAUBERG "X-333" в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Ручки шариковые BRAUBERG НАБОР 4шт, АССОРТИ, X-333, оранжевые, узел 0,7мм, линия 0,35мм, BP162 (24 шт.) – стоимость товара 610 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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