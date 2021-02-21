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Главная Канцтовары Товары для школы Тетради Юнландия 105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, "АВТО-КЛАСС"

105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, "АВТО-КЛАСС"

Артикул: 310243
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  • 105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, &quot;АВТО-КЛАСС&quot; - фото 1
  • 105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, &quot;АВТО-КЛАСС&quot; - фото 2
  • 105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, &quot;АВТО-КЛАСС&quot; - фото 3
  • 105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, &quot;АВТО-КЛАСС&quot; - фото 4
  • 105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, &quot;АВТО-КЛАСС&quot; - фото 5
  • 105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, &quot;АВТО-КЛАСС&quot; - фото 6
  • 105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, &quot;АВТО-КЛАСС&quot; - фото 7
  • 105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, &quot;АВТО-КЛАСС&quot; - фото 8
  • 105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, &quot;АВТО-КЛАСС&quot; - фото 9
  • 105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, &quot;АВТО-КЛАСС&quot; - фото 10
  • 105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, &quot;АВТО-КЛАСС&quot; - фото 11
  • 105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, &quot;АВТО-КЛАСС&quot; - фото 12
105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, &quot;АВТО-КЛАСС&quot; - фото 1
105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, &quot;АВТО-КЛАСС&quot; - фото 2
105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, &quot;АВТО-КЛАСС&quot; - фото 3
105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, &quot;АВТО-КЛАСС&quot; - фото 4
105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, &quot;АВТО-КЛАСС&quot; - фото 5
105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, &quot;АВТО-КЛАСС&quot; - фото 6
105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, &quot;АВТО-КЛАСС&quot; - фото 7
105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, &quot;АВТО-КЛАСС&quot; - фото 8
105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, &quot;АВТО-КЛАСС&quot; - фото 9
105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, &quot;АВТО-КЛАСС&quot; - фото 10
105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, &quot;АВТО-КЛАСС&quot; - фото 11
105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, &quot;АВТО-КЛАСС&quot; - фото 12
840 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310243
В наличии
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БрендЮнландия
Тип товара

Внутренний блок плотностью 60 г/м2 из офсетной бумаги содержит 12 листов. Линовка - линия с полями. Обложка изготовлена из импортного мелованного картона. Скрепка надежно скрепляет листы между собой.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Тетрадь – не просто канцелярская принадлежность. Это практически символ школьных лет. Покупайте товары ЮНЛАНДИЯ в нашем интернет-магазине!



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105634, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. ЮНЛАНДИЯ линия, обложка картон, "АВТО-КЛАСС" - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 840 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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