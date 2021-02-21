228051, (цена за 12 шт.) Папка-конверт с кнопкой ОСТРОВ СОКРОВИЩ, А4, 160 мкм, до 100 листов, цветная печать

Папка-конверт с полноцветным рисунком и гладкой фактурой формата А4 изготовлена из плотного пластика толщиной 160 мкм. Закрывается на защелку-кнопку, что делает удобным частое использование и обеспечивает быстрый доступ к ее содержимому. Папка способна вместить до 100 листов стандартной плотности.

Важные документы и ценные бумаги всегда требуют повышенного внимания и деликатного обращения. Их безопасность и опрятный внешний вид обеспечит папка-конверт с кнопкой ОСТРОВ СОКРОВИЩ, которую можно приобрести в нашем интернет-магазине!