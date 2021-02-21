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Главная Канцтовары Бумага Цветная бумага и картон Юнландия 111316, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 МЕЛОВАННЫЙ, 8л. 8цв., в папке, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, Заяц

111316, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 МЕЛОВАННЫЙ, 8л. 8цв., в папке, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, Заяц

Артикул: 310236
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  • 111316, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 МЕЛОВАННЫЙ, 8л. 8цв., в папке, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, Заяц - фото 1
  • 111316, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 МЕЛОВАННЫЙ, 8л. 8цв., в папке, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, Заяц - фото 2
  • 111316, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 МЕЛОВАННЫЙ, 8л. 8цв., в папке, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, Заяц - фото 3
  • 111316, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 МЕЛОВАННЫЙ, 8л. 8цв., в папке, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, Заяц - фото 4
  • 111316, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 МЕЛОВАННЫЙ, 8л. 8цв., в папке, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, Заяц - фото 5
  • 111316, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 МЕЛОВАННЫЙ, 8л. 8цв., в папке, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, Заяц - фото 6
  • 111316, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 МЕЛОВАННЫЙ, 8л. 8цв., в папке, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, Заяц - фото 7
111316, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 МЕЛОВАННЫЙ, 8л. 8цв., в папке, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, Заяц - фото 1
111316, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 МЕЛОВАННЫЙ, 8л. 8цв., в папке, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, Заяц - фото 2
111316, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 МЕЛОВАННЫЙ, 8л. 8цв., в папке, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, Заяц - фото 3
111316, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 МЕЛОВАННЫЙ, 8л. 8цв., в папке, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, Заяц - фото 4
111316, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 МЕЛОВАННЫЙ, 8л. 8цв., в папке, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, Заяц - фото 5
111316, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 МЕЛОВАННЫЙ, 8л. 8цв., в папке, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, Заяц - фото 6
111316, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 МЕЛОВАННЫЙ, 8л. 8цв., в папке, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, Заяц - фото 7
550 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310236
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Цветной мелованный картон ЮНЛАНДИЯ с улучшенной прокраской обладает плотностью 200 г/м2, имеет глянцевую поверхность, благодаря чему сохраняет четкость, яркость и насыщенность оттенка на протяжении длительного времени. Картон легко режется ножницами, сгибается и клеится. Внутренний блок состоит из 8 листов формата А5 и 8 цветов.

Цветной картон – это самый доступный и универсальный материал для детского творчества. Спешите приобрести цветной картон ЮНЛАНДИЯ в нашем интернет-магазине!



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111316, (цена за 20 шт.) Картон цветной МАЛОГО ФОРМАТА, А5 МЕЛОВАННЫЙ, 8л. 8цв., в папке, ЮНЛАНДИЯ, 145х200мм, Заяц – стоимость товара 550 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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