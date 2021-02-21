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Яркая и привлекательная, ручка BRAUBERG "Бабочки" просто не может остаться незамеченной. Спешите оформить заказ в нашем интернет-магазине!

Фигурная форма делает ее особенной, выделяя из ряда стандартных ручек, а сменный стержень длиной 75 мм поможет продлить срок службы полюбившейся ручки. Диаметр пишущего узла, равный 0,7 мм, создает линию письма, равную 0,5 мм. Поставляется в ярком, красочном дисплее (4 дизайна ассорти без возможности выбора).

Ручка фигурная БАБОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.