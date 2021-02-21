Ножницы ЮНЛАНДИЯ САФАРИ, 130 мм, с цветной печатью, картонная упаковка с подвесом, ассорти (8 шт.)

Ножницы ЮНЛАНДИЯ с эргономичными ручками помогают уменьшить нагрузку на руку ребенка при интенсивной и продолжительной работе.

Ребенок без труда сможет пользоваться такими ножницами, так как их длина - 130 мм. Закругленные концы гарантируют безопасность при использовании ножниц по назначению. Лезвия изготовлены из прочной нержавеющей стали, что обеспечивает максимально долгий срок службы и аккуратное разрезание разных видов материалов. Декоративная печать на лезвиях превращает работу с ножницами в увлекательное занятие. Предназначены для правши. Поставляются в нескольких вариантах цвета (без возможности выбора).

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