111649, (цена за 20 шт.) Закладки-ляссе ПОЗИТИВ для книг А5 (длина 28 см) ПИФАГОР, клейкий край, 4 ленты

Представляет собой тканевую ленту с липким краем, при помощи которого прикрепляется к верхней части корешка книги, не выпадает и не теряется. Длина закладки составляет 28 см и превышает высоту книги формата А5 - это значит, что она всегда будет выступать за нижний обрез. Ляссе удобно именно тем, что его всегда можно использовать как сверху, так и снизу, чтобы быстро и четко открыть книгу или ежедневник на нужной странице. Такую закладку можно присоединить к корешку любой книги, которую хочется прочесть, а затем отсоединить при завершении чтения. Цвет - ассорти. 4 ленты в комплекте.

Данный товар является отличным примером соотношения высокого качества и доступной цены.

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