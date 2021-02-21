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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Шариковые ручки Pensan Ручка шариковая масляная PENSAN Officepen 1010, КРАСНАЯ, корпус оранжевый, 1мм, линия 0,8 мм,1010/60 (60 шт.)

Ручка шариковая масляная PENSAN Officepen 1010, КРАСНАЯ, корпус оранжевый, 1мм, линия 0,8 мм,1010/60 (60 шт.)

Артикул: 310189
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  • Ручка шариковая масляная PENSAN Officepen 1010, КРАСНАЯ, корпус оранжевый, 1мм, линия 0,8 мм,1010/60 (60 шт.) - фото 1
  • Ручка шариковая масляная PENSAN Officepen 1010, КРАСНАЯ, корпус оранжевый, 1мм, линия 0,8 мм,1010/60 (60 шт.) - фото 2
  • Ручка шариковая масляная PENSAN Officepen 1010, КРАСНАЯ, корпус оранжевый, 1мм, линия 0,8 мм,1010/60 (60 шт.) - фото 3
  • Ручка шариковая масляная PENSAN Officepen 1010, КРАСНАЯ, корпус оранжевый, 1мм, линия 0,8 мм,1010/60 (60 шт.) - фото 4
  • Ручка шариковая масляная PENSAN Officepen 1010, КРАСНАЯ, корпус оранжевый, 1мм, линия 0,8 мм,1010/60 (60 шт.) - фото 5
  • Ручка шариковая масляная PENSAN Officepen 1010, КРАСНАЯ, корпус оранжевый, 1мм, линия 0,8 мм,1010/60 (60 шт.) - фото 6
  • Ручка шариковая масляная PENSAN Officepen 1010, КРАСНАЯ, корпус оранжевый, 1мм, линия 0,8 мм,1010/60 (60 шт.) - фото 7
  • Ручка шариковая масляная PENSAN Officepen 1010, КРАСНАЯ, корпус оранжевый, 1мм, линия 0,8 мм,1010/60 (60 шт.) - фото 8
  • Ручка шариковая масляная PENSAN Officepen 1010, КРАСНАЯ, корпус оранжевый, 1мм, линия 0,8 мм,1010/60 (60 шт.) - фото 9
  • Ручка шариковая масляная PENSAN Officepen 1010, КРАСНАЯ, корпус оранжевый, 1мм, линия 0,8 мм,1010/60 (60 шт.) - фото 10
Ручка шариковая масляная PENSAN Officepen 1010, КРАСНАЯ, корпус оранжевый, 1мм, линия 0,8 мм,1010/60 (60 шт.) - фото 1
Ручка шариковая масляная PENSAN Officepen 1010, КРАСНАЯ, корпус оранжевый, 1мм, линия 0,8 мм,1010/60 (60 шт.) - фото 2
Ручка шариковая масляная PENSAN Officepen 1010, КРАСНАЯ, корпус оранжевый, 1мм, линия 0,8 мм,1010/60 (60 шт.) - фото 3
Ручка шариковая масляная PENSAN Officepen 1010, КРАСНАЯ, корпус оранжевый, 1мм, линия 0,8 мм,1010/60 (60 шт.) - фото 4
Ручка шариковая масляная PENSAN Officepen 1010, КРАСНАЯ, корпус оранжевый, 1мм, линия 0,8 мм,1010/60 (60 шт.) - фото 5
Ручка шариковая масляная PENSAN Officepen 1010, КРАСНАЯ, корпус оранжевый, 1мм, линия 0,8 мм,1010/60 (60 шт.) - фото 6
Ручка шариковая масляная PENSAN Officepen 1010, КРАСНАЯ, корпус оранжевый, 1мм, линия 0,8 мм,1010/60 (60 шт.) - фото 7
Ручка шариковая масляная PENSAN Officepen 1010, КРАСНАЯ, корпус оранжевый, 1мм, линия 0,8 мм,1010/60 (60 шт.) - фото 8
Ручка шариковая масляная PENSAN Officepen 1010, КРАСНАЯ, корпус оранжевый, 1мм, линия 0,8 мм,1010/60 (60 шт.) - фото 9
Ручка шариковая масляная PENSAN Officepen 1010, КРАСНАЯ, корпус оранжевый, 1мм, линия 0,8 мм,1010/60 (60 шт.) - фото 10
850 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310189
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендPensan
Тип товара

Швейцарский никелево-серебряный стандартный наконечник PREMEC (Швейцария) с пишущим узлом в 1 мм и качественные масляные чернила пониженной вязкости обеспечивают аккуратную линию письма 0,8 мм. Цвет чернил - красный.

Ручка PENSAN "Officepen 1010" - это простота, комфортное письмо и стильный дизайн в одной модели. Не упустите возможность приобрести в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Ручка шариковая масляная PENSAN Officepen 1010, КРАСНАЯ, корпус оранжевый, 1мм, линия 0,8 мм,1010/60 (60 шт.) – стоимость товара 850 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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