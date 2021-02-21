Дневник 1-4 класс 48л., ЛАЙТ-обложка, ЮНЛАНДИЯ, выборочный лак, с подсказом, Красные кеды (7 шт.)

Предназначен для учащихся начальных классов. Интегральная обложка защищает бумагу и долго сохраняет привлекательный внешний вид. Спецэффект "выборочный лак", а также матовая ламинация придают изображениям яркость и выразительность. Внутренний блок состоит из офсетной белой бумаги плотностью 60 г/м2. 48 листов. В справочном материале собраны основные подсказки для учащихся.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

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