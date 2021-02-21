Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Точилки Юнландия Точилка ЮНЛАНДИЯ Вертолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.)

Точилка ЮНЛАНДИЯ Вертолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.)

Артикул: 310132
Скидки до 10% на канцелярию по промокодам!
  • Точилка ЮНЛАНДИЯ Вертолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 1
  • Точилка ЮНЛАНДИЯ Вертолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 2
  • Точилка ЮНЛАНДИЯ Вертолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 3
  • Точилка ЮНЛАНДИЯ Вертолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 4
  • Точилка ЮНЛАНДИЯ Вертолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 5
  • Точилка ЮНЛАНДИЯ Вертолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 6
  • Точилка ЮНЛАНДИЯ Вертолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 7
  • Точилка ЮНЛАНДИЯ Вертолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 8
  • Точилка ЮНЛАНДИЯ Вертолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 9
  • Точилка ЮНЛАНДИЯ Вертолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 10
Точилка ЮНЛАНДИЯ Вертолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 1
Точилка ЮНЛАНДИЯ Вертолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 2
Точилка ЮНЛАНДИЯ Вертолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 3
Точилка ЮНЛАНДИЯ Вертолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 4
Точилка ЮНЛАНДИЯ Вертолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 5
Точилка ЮНЛАНДИЯ Вертолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 6
Точилка ЮНЛАНДИЯ Вертолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 7
Точилка ЮНЛАНДИЯ Вертолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 8
Точилка ЮНЛАНДИЯ Вертолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 9
Точилка ЮНЛАНДИЯ Вертолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото 10
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 310132
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
БрендЮнландия
Тип товара

Эргономичный корпус в форме вертолёта выполнен из пластика. Острое стальное лезвие обеспечивает быструю и легкую заточку. Карандаш затачивается аккуратно, а опилки остаются в специальном контейнере. Размер - 38х43,5х61 мм.

Ни один рисунок или чертеж не обходится без сломанного карандаша… Всегда имейте под рукой точилку ЮНЛАНДИЯ "Вертолет Юнландика", которую можно приобрести в нашем интернет-магазине!



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Точилка ЮНЛАНДИЯ Вертолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...