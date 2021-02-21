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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Гелевые ручки Pensan Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.)

Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.)

Артикул: 310110
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  • Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 1
  • Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 2
  • Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 3
  • Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 4
  • Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 5
  • Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 6
  • Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 7
  • Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 8
  • Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 9
  • Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 10
  • Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 11
  • Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 12
  • Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 13
  • Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 14
  • Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 15
  • Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 16
  • Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 17
  • Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 18
Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 1
Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 2
Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 3
Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 4
Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 5
Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 6
Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 7
Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 8
Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 9
Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 10
Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 11
Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 12
Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 13
Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 14
Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 15
Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 16
Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 17
Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото 18
1 750 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 310110
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендPensan
Тип товараРучки гелевые

В ручках серии Glitter Gel используется качественный наконечник, произведенный в Швейцарии, толщиной 1 мм с шариком из карбида вольфрама. Качественные чернила ярких цветов в совокупности со стандартным типом наконечника обеспечат аккуратную линию письма без пропусков толщиной 0,5 мм. Стержень заменяем.

В дисплее представлены ручки с чернилами следующих ярких цветов с блестками: розовые - 9 штук, фиолетовые - 9 штук, серебристые - 6 штук, золотистые - 6 штук, черные - 6 штук, красные - 6 штук, голубые - 6 штук, зеленые - 6 штук, оранжевые - 6 штук.

Ручка PENSAN Glitter Gel - комфорт и простота в совокупности с высоким качеством и яркостью гелевых чернил с блестками. Не упустите возможность приобрести в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Ручка гелевая PENSAN Glitter Gel, АССОРТИ, чернила с блестками, 1 мм, линия 0,5 мм, дисплей, (60 шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1750 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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