Тетрадь предметная NAVIGATOR 48л, выборочный лак, ГЕОМЕТРИЯ, клетка, подсказ, BRAUBERG (20 шт.)

Тетрадь 48 листов "Геометрия", формат А5 (165х205 мм). Изготовлена из высококачественной офсетной бумаги плотностью 60 г/м2, белизной 100%. Листы соединены скобами. Линовка блока - в клетку, поля красные. Обложка выполнена из мелованного картона в тематике соответствующего предмета. Спецэффект "выборочный лак" придает изображениям яркость и выразительность. В справочном материале собраны основные подсказки по школьному предмету для учащихся.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Краткий справочник всегда под рукой благодаря предметной тетради по геометрии BRAUBERG из серии "NAVIGATOR"! Спешите приобрести товары для школы в нашем интернет-магазине!