Наклейки зефирные Юнландик в деревне, 10*15 см, ЮНЛАНДИЯ (6 шт.)

В наборе содержатся мягкие зефирные наклейки с изображением домашних животных в количестве 26 штук. Наклейки отличаются высочайшим качеством печати и цветопередачи. Привычные всем кошки и собаки, а также обитатели фермы - коровы, лошадки, курицы и многие другие животные с удовольствием украсят тетради, дневники, гаджеты или поделки. Наклейки могут быть использованы и в обучающих целях.

Качественный клеевой слой позволяет приклеивать и отклеивать наклейки несколько раз, не оставляя следов на поверхности. При этом каждый раз наклейка надёжно фиксируется и продолжает долго радовать своей красотой.

Товар премиум-качества, относится к среднему ценовому сегменту.

Многоразовые наклейки ЮНЛАНДИЯ - это не только огромное разнообразие красочных стикеров для украшения всего, чего пожелает ребёнок, но и отличный способ развития фантазии и вкуса!