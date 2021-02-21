111319, (цена за 8 шт.) Картон цветной А4 2-сторонний МЕЛОВАННЫЙ, 10л. 10цв., в папке, ОСТРОВ СОКРОВИЩ, 200х290мм

Мелованный двусторонний картон с улучшенной прокраской обладает плотностью 200 г/м2. Может использоваться, начиная с трехлетнего возраста. Картон легко режется ножницами, сгибается и клеится. Внутренний блок состоит из 10 листов формата А4 (200х290 мм) и 10 цветов.

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