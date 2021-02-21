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Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.)

Артикул: 309985
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  • Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - фото 1
  • Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - фото 2
  • Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - фото 3
  • Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - фото 4
  • Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - фото 5
  • Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - фото 6
  • Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - фото 7
  • Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - фото 8
  • Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - фото 9
  • Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - фото 10
  • Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - фото 11
  • Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - фото 12
Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - фото 1
Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - фото 2
Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - фото 3
Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - фото 4
Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - фото 5
Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - фото 6
Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - фото 7
Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - фото 8
Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - фото 9
Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - фото 10
Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - фото 11
Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - фото 12
540 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 309985
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендStaff
Тип товара

Карандаш с нажимным механизмом всегда заточен, готов к работе и дает ровную линию выбранной толщины (в зависимости от толщины грифеля).
Благодаря эргономичному корпусу с комфортной зоной захвата, им удобно писать почти так же, как ручкой, а встроенный ластик помогает быстро и легко исправить любую ошибку. Грифель карандаша убирается внутрь корпуса, поэтому даже на дне сумки или пенала такой карандаш не сломается.

Механический карандаш STAFF – низкая цена и приемлемое качество. Ничего лишнего.

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Самовывоз невозможен
Карандаш механический STAFF, корпус черный, детали ассорти, резиновый грип, ластик, 0,5 мм (48 шт.) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 540 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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