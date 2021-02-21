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Главная Канцтовары Товары для школы Дневники школьные, расписание уроков Brauberg Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.)

Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.)

Артикул: 309984
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  • Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 1
  • Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 2
  • Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 3
  • Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 4
  • Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 5
  • Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 6
  • Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 7
  • Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 8
  • Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 9
  • Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 10
  • Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 11
  • Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 12
  • Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 13
  • Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 14
  • Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 15
  • Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 16
  • Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 17
  • Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 18
Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 1
Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 2
Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 3
Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 4
Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 5
Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 6
Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 7
Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 8
Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 9
Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 10
Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 11
Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 12
Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 13
Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 14
Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 15
Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 16
Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 17
Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - фото 18
490 руб. 
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Артикул: 309984
В наличии
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БрендBrauberg
Тип товара

Предназначен для учениц начальных классов. Твердая обложка надежно защищает бумагу и долго сохраняет привлекательный внешний вид. Благодаря глянцевой ламинации краски на изображении становятся более яркими и насыщенными, исключается возможное истирание рисунка. Внутренний блок содержит 48 листов и состоит из офсетной белой бумаги плотностью 60 г/м2. В справочном материале собраны основные подсказки для учащихся.

Несмотря на введение электронной формы дневника, привычный школьный дневник остается неотъемлемым атрибутом учебной жизни. Спешите приобрести товары для учебы BRAUBERG в нашем интернет-магазине!



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Дневник 1-4 класс 48л., твердый, BRAUBERG, глянцевая ламинация, с подсказом, Милая панда (7 шт.) - стоимость товара 490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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