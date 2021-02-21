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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Шариковые ручки Pensan Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech, КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7мм, линия 0,35мм, 2240/25 (25 шт.)

Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech, КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7мм, линия 0,35мм, 2240/25 (25 шт.)

Артикул: 309978
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  • Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech, КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7мм, линия 0,35мм, 2240/25 (25 шт.) - фото 1
  • Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech, КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7мм, линия 0,35мм, 2240/25 (25 шт.) - фото 2
  • Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech, КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7мм, линия 0,35мм, 2240/25 (25 шт.) - фото 3
  • Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech, КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7мм, линия 0,35мм, 2240/25 (25 шт.) - фото 4
  • Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech, КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7мм, линия 0,35мм, 2240/25 (25 шт.) - фото 5
  • Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech, КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7мм, линия 0,35мм, 2240/25 (25 шт.) - фото 6
  • Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech, КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7мм, линия 0,35мм, 2240/25 (25 шт.) - фото 7
  • Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech, КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7мм, линия 0,35мм, 2240/25 (25 шт.) - фото 8
  • Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech, КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7мм, линия 0,35мм, 2240/25 (25 шт.) - фото 9
Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech, КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7мм, линия 0,35мм, 2240/25 (25 шт.) - фото 1
Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech, КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7мм, линия 0,35мм, 2240/25 (25 шт.) - фото 2
Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech, КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7мм, линия 0,35мм, 2240/25 (25 шт.) - фото 3
Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech, КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7мм, линия 0,35мм, 2240/25 (25 шт.) - фото 4
Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech, КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7мм, линия 0,35мм, 2240/25 (25 шт.) - фото 5
Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech, КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7мм, линия 0,35мм, 2240/25 (25 шт.) - фото 6
Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech, КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7мм, линия 0,35мм, 2240/25 (25 шт.) - фото 7
Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech, КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7мм, линия 0,35мм, 2240/25 (25 шт.) - фото 8
Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech, КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7мм, линия 0,35мм, 2240/25 (25 шт.) - фото 9
360 руб. 
Купить
Артикул: 309978
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендPensan
Тип товара

Удобная зона захвата снабжена рифлением, которое препятствует скольжению пальцев и обеспечивает комфортное письмо.

Швейцарский никелево-серебряный игольчатый наконечник обеспечит более качественное и долговечное письмо, а в совокупности с масляными чернилами пониженной вязкости гарантирует письмо без пропусков. Пишущий узел толщиной 0,7 мм проводит линию 0,35 мм. Стержень заменяем.

Ручка PENSAN "My Tech" - отличный выбор тех, кто ищет безупречное письмо в стильном корпусе. Не упустите возможность приобрести в нашем интернет-магазине!



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Ручка шариковая масляная PENSAN My-Tech, КРАСНАЯ, игольчатый узел 0,7мм, линия 0,35мм, 2240/25 (25 шт.) - по цене 360 руб. в Челябинске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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