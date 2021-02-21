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Главная Канцтовары Прочая канцелярия Клеящие и корректирующие средства Юнландия Корректирующая жидкость ЮНЛАНДИЯ быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (12 шт.)

Корректирующая жидкость ЮНЛАНДИЯ быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (12 шт.)

Артикул: 309976
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  • Корректирующая жидкость ЮНЛАНДИЯ быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (12 шт.) - фото 1
  • Корректирующая жидкость ЮНЛАНДИЯ быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (12 шт.) - фото 2
  • Корректирующая жидкость ЮНЛАНДИЯ быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (12 шт.) - фото 3
  • Корректирующая жидкость ЮНЛАНДИЯ быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (12 шт.) - фото 4
Корректирующая жидкость ЮНЛАНДИЯ быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (12 шт.) - фото 1
Корректирующая жидкость ЮНЛАНДИЯ быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (12 шт.) - фото 2
Корректирующая жидкость ЮНЛАНДИЯ быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (12 шт.) - фото 3
Корректирующая жидкость ЮНЛАНДИЯ быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (12 шт.) - фото 4
390 руб. 
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Артикул: 309976
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендЮнландия
Тип товара

Корректура на спиртовой основе быстро высыхает на бумаге. Удобная кисточка для самого комфортного нанесения. Морозоустойчивая. Объем флакона - 20 мл.

Корректирующая жидкость ЮНЛАНДИЯ - это высокое качество и яркий дизайн по привлекательным ценам! Приобрести товар можно в нашем интернет-магазине.



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Корректирующая жидкость ЮНЛАНДИЯ быстросохнущая, 20 мл, с кисточкой (12 шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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