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Главная Канцтовары Офисные принадлежности Штемпельные подушки, краска и аксессуары Brauberg Краска штемпельная BRAUBERG PROFESSIONAL, clear stamp, красная, 30 мл, на водной основе (12 шт.)

Краска штемпельная BRAUBERG PROFESSIONAL, clear stamp, красная, 30 мл, на водной основе (12 шт.)

Артикул: 309908
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  • Краска штемпельная BRAUBERG PROFESSIONAL, clear stamp, красная, 30 мл, на водной основе (12 шт.) - фото 1
  • Краска штемпельная BRAUBERG PROFESSIONAL, clear stamp, красная, 30 мл, на водной основе (12 шт.) - фото 2
  • Краска штемпельная BRAUBERG PROFESSIONAL, clear stamp, красная, 30 мл, на водной основе (12 шт.) - фото 3
  • Краска штемпельная BRAUBERG PROFESSIONAL, clear stamp, красная, 30 мл, на водной основе (12 шт.) - фото 4
  • Краска штемпельная BRAUBERG PROFESSIONAL, clear stamp, красная, 30 мл, на водной основе (12 шт.) - фото 5
  • Краска штемпельная BRAUBERG PROFESSIONAL, clear stamp, красная, 30 мл, на водной основе (12 шт.) - фото 6
  • Краска штемпельная BRAUBERG PROFESSIONAL, clear stamp, красная, 30 мл, на водной основе (12 шт.) - фото 7
Краска штемпельная BRAUBERG PROFESSIONAL, clear stamp, красная, 30 мл, на водной основе (12 шт.) - фото 1
Краска штемпельная BRAUBERG PROFESSIONAL, clear stamp, красная, 30 мл, на водной основе (12 шт.) - фото 2
Краска штемпельная BRAUBERG PROFESSIONAL, clear stamp, красная, 30 мл, на водной основе (12 шт.) - фото 3
Краска штемпельная BRAUBERG PROFESSIONAL, clear stamp, красная, 30 мл, на водной основе (12 шт.) - фото 4
Краска штемпельная BRAUBERG PROFESSIONAL, clear stamp, красная, 30 мл, на водной основе (12 шт.) - фото 5
Краска штемпельная BRAUBERG PROFESSIONAL, clear stamp, красная, 30 мл, на водной основе (12 шт.) - фото 6
Краска штемпельная BRAUBERG PROFESSIONAL, clear stamp, красная, 30 мл, на водной основе (12 шт.) - фото 7
430 руб. 
Купить
Артикул: 309908
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Оттиск штампа можно наносить на все виды бумаги, кроме глянцевой. Особенность данного продукта в том, что вокруг аппликатора имеется "углубление", в которое попадает излишняя краска при использовании, что позволяет аккуратно заправить печати и штампы. Высококачественные чернила красного цвета на водной основе. Время высыхания оттиска - 25 секунд. Удобный пластиковый флакон с дозатором. Объем - 30 мл.

Штемпельная краска BRAUBERG незаменима для работы с документацией. Покупайте товары для офиса в нашем интернет-магазине по выгодным ценам!



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Краска штемпельная BRAUBERG PROFESSIONAL, clear stamp, красная, 30 мл, на водной основе (12 шт.) - данный товар вы можете купить по цене 430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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