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Главная Канцтовары Товары для школы Альбомы и папки Brauberg Альбом д/рис. А4 32л., гребень, обложка картон, BRAUBERG, 205х290мм, Палитра, 105611 (12 шт.)

Альбом д/рис. А4 32л., гребень, обложка картон, BRAUBERG, 205х290мм, Палитра, 105611 (12 шт.)

Артикул: 309883
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  • Альбом д/рис. А4 32л., гребень, обложка картон, BRAUBERG, 205х290мм, Палитра, 105611 (12 шт.) - фото 1
  • Альбом д/рис. А4 32л., гребень, обложка картон, BRAUBERG, 205х290мм, Палитра, 105611 (12 шт.) - фото 2
  • Альбом д/рис. А4 32л., гребень, обложка картон, BRAUBERG, 205х290мм, Палитра, 105611 (12 шт.) - фото 3
  • Альбом д/рис. А4 32л., гребень, обложка картон, BRAUBERG, 205х290мм, Палитра, 105611 (12 шт.) - фото 4
Альбом д/рис. А4 32л., гребень, обложка картон, BRAUBERG, 205х290мм, Палитра, 105611 (12 шт.) - фото 1
Альбом д/рис. А4 32л., гребень, обложка картон, BRAUBERG, 205х290мм, Палитра, 105611 (12 шт.) - фото 2
Альбом д/рис. А4 32л., гребень, обложка картон, BRAUBERG, 205х290мм, Палитра, 105611 (12 шт.) - фото 3
Альбом д/рис. А4 32л., гребень, обложка картон, BRAUBERG, 205х290мм, Палитра, 105611 (12 шт.) - фото 4
700 руб. 
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Артикул: 309883
В наличии
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БрендBrauberg
Тип товара

Содержит 32 листа плотностью 100 г/м2 формата А4 (205х290 мм). Красочная обложка выполнена из мелованного картона. Скрепление листов осуществляется с помощью евроспирали. Подходит для смешанных техник рисования: красками, карандашами и фломастерами.

Данный товар сочетает в себе высокое качество по приемлемой цене.

Рисуй и мечтай вместе с альбомом BRAUBERG, который вдохновит ребенка на прекрасный рисунок! Товары для детского творчества и учебы можно приобрести в нашем интернет-магазине!



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Альбом д/рис. А4 32л., гребень, обложка картон, BRAUBERG, 205х290мм, Палитра, 105611 (12 шт.) - по цене 700 руб. в Челябинске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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