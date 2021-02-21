Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия 0,4 мм, (12 шт.)

Зона захвата снабжена резиновым грипом в цвет чернил, которая обеспечит комфорт кисти при письме и позволит не прикладывать дополнительных усилий.

В ручках серии "Soft Gel Fine" используется качественный наконечник, произведенный в Швейцарии, с пишущим узлом 0,5 мм с шариком из карбида вольфрама. Чернила высокого качества в совокупности с игольчатым наконечником обеспечат аккуратную линию письма без пропусков толщиной 0,4 мм. Стержень заменяем.

Гелевая ручка PENSAN "Soft Gel Fine" - мягкое и аккуратное письмо в классическом дизайне. Не упустите возможность приобрести в нашем интернет-магазине!