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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Гелевые ручки Pensan Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия 0,4 мм, (12 шт.)

Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия 0,4 мм, (12 шт.)

Артикул: 309875
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  • Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия 0,4 мм, (12 шт.) - фото 1
  • Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия 0,4 мм, (12 шт.) - фото 2
  • Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия 0,4 мм, (12 шт.) - фото 3
  • Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия 0,4 мм, (12 шт.) - фото 4
  • Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия 0,4 мм, (12 шт.) - фото 5
  • Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия 0,4 мм, (12 шт.) - фото 6
  • Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия 0,4 мм, (12 шт.) - фото 7
  • Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия 0,4 мм, (12 шт.) - фото 8
  • Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия 0,4 мм, (12 шт.) - фото 9
Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия 0,4 мм, (12 шт.) - фото 1
Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия 0,4 мм, (12 шт.) - фото 2
Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия 0,4 мм, (12 шт.) - фото 3
Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия 0,4 мм, (12 шт.) - фото 4
Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия 0,4 мм, (12 шт.) - фото 5
Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия 0,4 мм, (12 шт.) - фото 6
Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия 0,4 мм, (12 шт.) - фото 7
Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия 0,4 мм, (12 шт.) - фото 8
Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия 0,4 мм, (12 шт.) - фото 9
310 руб. 
Купить
Артикул: 309875
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендPensan
Тип товараРучки гелевые

Зона захвата снабжена резиновым грипом в цвет чернил, которая обеспечит комфорт кисти при письме и позволит не прикладывать дополнительных усилий.

В ручках серии "Soft Gel Fine" используется качественный наконечник, произведенный в Швейцарии, с пишущим узлом 0,5 мм с шариком из карбида вольфрама. Чернила высокого качества в совокупности с игольчатым наконечником обеспечат аккуратную линию письма без пропусков толщиной 0,4 мм. Стержень заменяем.

Гелевая ручка PENSAN "Soft Gel Fine" - мягкое и аккуратное письмо в классическом дизайне. Не упустите возможность приобрести в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Ручка гелевая с грипом PENSAN Soft Gel Fine, ЧЕРНАЯ, игольчатый узел 0,5 мм, линия 0,4 мм, (12 шт.) - купить по цене 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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