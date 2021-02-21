105620, (цена за 60 шт.) Тетрадь 12л. BRAUBERG клетка, обложка картон, МИЛЫЕ МАЛЫШИ

Внутренний блок плотностью 60 г/м2 из офсетной бумаги содержит 12 листов. Линовка - клетка с полями. Обложка изготовлена из импортного мелованного картона. Скрепка надежно скрепляет листы между собой. Поставляется в нескольких вариантах дизайна (без возможности выбора).

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

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