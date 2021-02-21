228672, (цена за 50 шт.) Скоросшиватель пластиковый BRAUBERG, А4, 130/180 мкм, розовый

Фиксирует до 100 листов формата А4. Толщина пластика верхнего листа составляет 130 мкм, а нижнего - 180 мкм. Предельно простой механизм подшивки: металлические усики и пластиковая планка для надежной фиксации документов. Скоросшиватель изготовлен из качественного полипропилена. Прозрачный верхний лист позволяет определить содержимое, не открывая скоросшиватель, который к тому же снабжен сменным пластиковым корешком, что дает возможность структурировать информацию. Благодаря фактуре "песок" и яркому розовому цвету обложки ваша папка никогда не затеряется на полке.

С помощью пластикового скоросшивателя BRAUBERG документы и ценные бумаги будут надежно защищены и содержаться в порядке! Спешите его приобрести в нашем интернет-магазине.