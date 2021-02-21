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Главная Канцтовары Письменные и чертежные принадлежности Шариковые ручки Brauberg Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.)

Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.)

Артикул: 309842
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  • Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 1
  • Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 2
  • Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 3
  • Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 4
  • Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 5
  • Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 6
  • Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 7
  • Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 8
  • Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 9
  • Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 10
  • Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 11
  • Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 12
  • Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 13
Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 1
Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 2
Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 3
Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 4
Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 5
Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 6
Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 7
Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 8
Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 9
Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 10
Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 11
Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 12
Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - фото 13
1 520 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 309842
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Фигурная форма делает ее особенной, выделяя из ряда стандартных ручек, а сменный стержень длиной 75 мм поможет продлить срок службы полюбившейся ручки. Диаметр пишущего узла, равный 0,7 мм, создает линию письма, равную 0,5 мм. Поставляется в ярком, красочном дисплее (4 дизайна ассорти без возможности выбора).

Яркая и привлекательная, ручка BRAUBERG "Русалочки" просто не может остаться незамеченной. Спешите оформить заказ в нашем интернет-магазине!



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Самовывоз невозможен
Ручка фигурная РУСАЛОЧКИ, СИНЯЯ, 4 дизайна ассорти, 0,5мм, дисплей, BRAUBERG (12 шт.) - купить по цене 1520 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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