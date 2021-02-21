Нож канцелярский 9 мм STAFF PRO, усиленный, металл. направляющие, автофиксатор, ассорти (15 шт.)

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|Бренд
|Staff
|Тип товара
Благодаря своей обтекаемой форме нож удобно держать в руке. Пластиковый корпус гарантирует безопасность применения. Автофиксатор позволяет закрепить лезвие в нужном положении с помощью защелки. Для того, чтобы хранить и переносить инструмент было проще, в корпусе имеется небольшое отверстие. Нож усиленный с металлическими направляющими, которые надежно удерживают лезвие шириной 9 мм и позволяют выдерживать большую нагрузку.
Чтобы восстановить функциональность инструмента из-за затупившегося лезвия, необходимо обломать его по наклонной метке на поверхности лезвия. При этом его нужно выдвинуть только на одно деление. В щель на снятой крышке необходимо поместить затупившийся край лезвия ножа. Инструмент нужно держать в руках таким образом, чтобы лезвие было обращено вверх той стороной, где нет разделительных меток. После этого необходимо согнуть лезвие по линии излома ОТ СЕБЯ. При этом затупившийся обломок остаётся в щели крышки, а инструмент вновь становится пригодным к полноценной работе.
Поставляется в нескольких вариантах цвета (без возможности выбора).
Данный товар относится к эконом-сегменту.
Вскрыть упаковку, коробки, проводить ремонтные работы и многое другое поможет универсальный нож STAFF "PRO", который можно приобрести в нашем интернет-магазине!
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