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Главная Канцтовары Хобби и творчество Художественные краски Brauberg Краски акварельные BRAUBERG МАГИЯ ЦВЕТА 18 цв, медовые, круглые кюветы, пластиковый пенал (5 шт.)

Краски акварельные BRAUBERG МАГИЯ ЦВЕТА 18 цв, медовые, круглые кюветы, пластиковый пенал (5 шт.)

Артикул: 309803
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  • Краски акварельные BRAUBERG МАГИЯ ЦВЕТА 18 цв, медовые, круглые кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото 1
  • Краски акварельные BRAUBERG МАГИЯ ЦВЕТА 18 цв, медовые, круглые кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото 2
  • Краски акварельные BRAUBERG МАГИЯ ЦВЕТА 18 цв, медовые, круглые кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото 3
  • Краски акварельные BRAUBERG МАГИЯ ЦВЕТА 18 цв, медовые, круглые кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото 4
  • Краски акварельные BRAUBERG МАГИЯ ЦВЕТА 18 цв, медовые, круглые кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото 5
  • Краски акварельные BRAUBERG МАГИЯ ЦВЕТА 18 цв, медовые, круглые кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото 6
Краски акварельные BRAUBERG МАГИЯ ЦВЕТА 18 цв, медовые, круглые кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото 1
Краски акварельные BRAUBERG МАГИЯ ЦВЕТА 18 цв, медовые, круглые кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото 2
Краски акварельные BRAUBERG МАГИЯ ЦВЕТА 18 цв, медовые, круглые кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото 3
Краски акварельные BRAUBERG МАГИЯ ЦВЕТА 18 цв, медовые, круглые кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото 4
Краски акварельные BRAUBERG МАГИЯ ЦВЕТА 18 цв, медовые, круглые кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото 5
Краски акварельные BRAUBERG МАГИЯ ЦВЕТА 18 цв, медовые, круглые кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - фото 6
430 руб. 
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Артикул: 309803
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBrauberg
Тип товара

Содержат 18 ярких цветов. Обладают отличной укрывистостью и высокой светоустойчивостью, прекрасно смешиваются и сохраняют яркость при высыхании. Отлично ложатся на бумагу. Изготовлены с добавлением натуральной патоки и пчелиного меда. Нетоксичны. Удобная круглая форма кюветов. Имеется отделение для кисточки. Поставляются в пластиковой коробке с европодвесом.

Данный товар относится к среднему ценовому сегменту.

Что нужно творческому человеку для счастья и вдохновения? Акварельные краски BRAUBERG "Магия цвета" позволят создавать шедевры! Спешите офрмить заказ в нашем интернет-магазине.



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Краски акварельные BRAUBERG МАГИЯ ЦВЕТА 18 цв, медовые, круглые кюветы, пластиковый пенал (5 шт.) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 430 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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