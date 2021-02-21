229018, Пенал-косметичка BRAUBERG, мягкий, KING SIZE BLUE, 20х8х9 см

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|Бренд
|Brauberg
|Тип товара
Выполнен из плотного полиэстера, внутри есть подкладка, которая дополнительно защищает содержимое.
Пенал имеет увеличенный размер, что позволяет размещать в нем не только письменных принадлежностей, но и повседневные мелочи, косметику, аксессуары, таким образом может выполнять роль универсальной сумочки-косметички, которую можно всегда взять с собой. Яркие неоновые цвета привлекут внимание широкой аудитории.
Упакован в ПЭТ пакет с европодвесом, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.
Универсальные косметички BRAUBERG - это высокое качество и проработанные до мелочей модели с современным дизайном и широким функционалом. На протяжении 15 лет наши специалисты сосредоточены на разработке, производстве и совершенствовании товаров повседневного спроса для детей и взрослых. Именно поэтому BRAUBERG знают и выбирают по всей стране.
Закажите пенал BRAUBERG прямо сейчас и убедитесь в этом сами!
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