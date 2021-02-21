228944, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, раскладная откидная планка, ткань, Polar Ice, 23х12х7см

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Tiger Family
|Тип товара
Школьный пенал - это универсальное изделие, позволяющее систематизировать ручки, карандаши, фломастеры, чтобы ребенку было удобно пользоваться ими на уроках.
Этот элемент выполняет несколько полезных функций:
- приучает школьника к аккуратности - все письменные принадлежности находятся в одном месте;
- помогает быстро найти нужный предмет: карандаш, ручку или стирательную резинку;
- становится отображением индивидуальности - ребенок сам может выбрать тот пенал, который его привлекает.
Все материалы и красители проверены на отсутствие вредных веществ и аллергенов в соответствии с европейскими стандартами качества и безопасности DIN 33419 / EN ISO 15537.
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