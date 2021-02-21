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Главная Канцтовары Товары для школы Пеналы школьные Tiger Family 228895, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, 1 откидная планка, ткань, Supersonic, 20х14х4 см

228895, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, 1 откидная планка, ткань, Supersonic, 20х14х4 см

Артикул: 309642
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  • 228895, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, 1 откидная планка, ткань, Supersonic, 20х14х4 см - фото 1
  • 228895, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, 1 откидная планка, ткань, Supersonic, 20х14х4 см - фото 2
  • 228895, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, 1 откидная планка, ткань, Supersonic, 20х14х4 см - фото 3
  • 228895, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, 1 откидная планка, ткань, Supersonic, 20х14х4 см - фото 4
  • 228895, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, 1 откидная планка, ткань, Supersonic, 20х14х4 см - фото 5
  • 228895, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, 1 откидная планка, ткань, Supersonic, 20х14х4 см - фото 6
228895, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, 1 откидная планка, ткань, Supersonic, 20х14х4 см - фото 1
228895, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, 1 откидная планка, ткань, Supersonic, 20х14х4 см - фото 2
228895, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, 1 откидная планка, ткань, Supersonic, 20х14х4 см - фото 3
228895, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, 1 откидная планка, ткань, Supersonic, 20х14х4 см - фото 4
228895, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, 1 откидная планка, ткань, Supersonic, 20х14х4 см - фото 5
228895, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, 1 откидная планка, ткань, Supersonic, 20х14х4 см - фото 6
310 руб. 
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Артикул: 309642
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендTiger Family
Тип товара

Все материалы и красители проверены на отсутствие вредных веществ и аллергенов в соответствии с европейскими стандартами качества и безопасности DIN 33419 / EN ISO 15537.



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228895, Пенал TIGER FAMILY 1 отделение, 1 откидная планка, ткань, Supersonic, 20х14х4 см - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 310 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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