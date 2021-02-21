Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Канцтовары Товары для школы Рюкзаки, ранцы, сумки Tiger Family 228974, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Jolly, Twilight Sparkle & Rarity, ЛИЦЕНЗИЯ, 36х31х19 см

228974, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Jolly, Twilight Sparkle & Rarity, ЛИЦЕНЗИЯ, 36х31х19 см

Артикул: 309630
Скидки до 10% на канцелярию по промокодам!
  • 228974, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Jolly, Twilight Sparkle &amp; Rarity, ЛИЦЕНЗИЯ, 36х31х19 см - фото 1
  • 228974, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Jolly, Twilight Sparkle &amp; Rarity, ЛИЦЕНЗИЯ, 36х31х19 см - фото 2
  • 228974, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Jolly, Twilight Sparkle &amp; Rarity, ЛИЦЕНЗИЯ, 36х31х19 см - фото 3
  • 228974, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Jolly, Twilight Sparkle &amp; Rarity, ЛИЦЕНЗИЯ, 36х31х19 см - фото 4
  • 228974, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Jolly, Twilight Sparkle &amp; Rarity, ЛИЦЕНЗИЯ, 36х31х19 см - фото 5
  • 228974, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Jolly, Twilight Sparkle &amp; Rarity, ЛИЦЕНЗИЯ, 36х31х19 см - фото 6
  • 228974, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Jolly, Twilight Sparkle &amp; Rarity, ЛИЦЕНЗИЯ, 36х31х19 см - фото 7
  • 228974, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Jolly, Twilight Sparkle &amp; Rarity, ЛИЦЕНЗИЯ, 36х31х19 см - фото 8
  • 228974, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Jolly, Twilight Sparkle &amp; Rarity, ЛИЦЕНЗИЯ, 36х31х19 см - фото 9
  • 228974, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Jolly, Twilight Sparkle &amp; Rarity, ЛИЦЕНЗИЯ, 36х31х19 см - фото 10
228974, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Jolly, Twilight Sparkle &amp; Rarity, ЛИЦЕНЗИЯ, 36х31х19 см - фото 1
228974, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Jolly, Twilight Sparkle &amp; Rarity, ЛИЦЕНЗИЯ, 36х31х19 см - фото 2
228974, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Jolly, Twilight Sparkle &amp; Rarity, ЛИЦЕНЗИЯ, 36х31х19 см - фото 3
228974, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Jolly, Twilight Sparkle &amp; Rarity, ЛИЦЕНЗИЯ, 36х31х19 см - фото 4
228974, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Jolly, Twilight Sparkle &amp; Rarity, ЛИЦЕНЗИЯ, 36х31х19 см - фото 5
228974, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Jolly, Twilight Sparkle &amp; Rarity, ЛИЦЕНЗИЯ, 36х31х19 см - фото 6
228974, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Jolly, Twilight Sparkle &amp; Rarity, ЛИЦЕНЗИЯ, 36х31х19 см - фото 7
228974, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Jolly, Twilight Sparkle &amp; Rarity, ЛИЦЕНЗИЯ, 36х31х19 см - фото 8
228974, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Jolly, Twilight Sparkle &amp; Rarity, ЛИЦЕНЗИЯ, 36х31х19 см - фото 9
228974, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Jolly, Twilight Sparkle &amp; Rarity, ЛИЦЕНЗИЯ, 36х31х19 см - фото 10
3 480 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 309630
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендTiger Family
Тип товара

Ранцы для начальной школы серии "Jolly2 были протестированы и получили сертификат в категории «Эргономичный товар» от ассоциации IGR e.V* (Германия).

Лицензионный дизайн "My Little Pony".

В основном отделении ранца можно легко и быстро разместить учебники и тетради, а также воспользоваться прижимными перегородками на резинке. Внутри ранца имеется вкладыш для заполнения расписания уроков на внутренней стенке крышки ранца.

Ранец легко открывать и закрывать одной рукой используя надежный и прочный магнитный замок Snap Push.

Нести ранец будет удобно не только на плечах, но и в руке за прочную уплотненную ручку. Также имеется специальная петелька из плетеной нейлоновой нити для подвешивания на крючок парты.

Съемный нагрудный ремешок уменьшает нагрузку на спину.

В боковых карманах на резинке можно разместить бутылочку или термос.

Декоративный брелок-подвеска в подарок.

Светоотражающие элементы расположены с четырех сторон, чтобы сделать маленького пешехода заметным на дороге. Устойчивое дно изготовлено из прорезиненного материала и надежно защищает учебники и тетради от намокания. Качественный водоотталкивающий материал не позволяет грязи въедаться, поэтому ранец легко чистить влажной тряпочкой.

Все материалы и красители проверены на отсутствие вредных веществ и аллергенов в соответствии с европейским стандартом качества и безопасности.

Ранец упакован в плотный ПЭТ пакет с замком Zip Lock, который сохранит качество и товарный вид при хранении и транспортировке.

*Международная ассоциация IGR e.V (Германия, Нюрнберг) специализируется на проблемах спины. Членами ассоциации являются профессионалы и эксперты, в том числе физиотерапевты, учителя физкультуры, врачи, а также организации, занимающиеся проблемами здоровья спины и позвоночника. Девизом ассоциации стал лозунг «Мы укрепляем вашу спину!» Испытания продукции проходили в соответствии с выбранными стандартами (DIN 33419 и EN ISO 15537) и директивами для эргономики и профессиональной безопасности.



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
228974, Ранец TIGER FAMILY для нач.школы, Jolly, Twilight Sparkle & Rarity, ЛИЦЕНЗИЯ, 36х31х19 см – стоимость товара 3480 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...