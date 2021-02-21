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Люстра Vitaluce V3918/8, 8xE14 макс. 40Вт

Артикул: 309481
Люстра Vitaluce V3918/8, 8xE14 макс. 40Вт
23 555 руб. 

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Артикул: 309481
В наличии
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Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 982 руб./месяц 
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Коллекция V3918
filter_noneТовар входит в коллекцию V3918
БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильарт-деко
Количество ламп8
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт40
Цвет каркасахром
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажуратекстиль
Высота, см40
Длина, см80
Декоративные элементыподвески
Формакруг
Цвет плафонакоричневый
Ширина, см80
Подвесная люстра V3918/8 — модель от российской компании Vitaluce. Основа Люстра выполнена из металла цвета хрома, абажур из ткани коричневого цвета. Люстра будет хорошо смотреться в гостиной, кухне и удачно впишется в интерьер в стиле арт-деко. Модель имеет 8 абажуров и 8 лампочек, оснащена цоколем E14 с максимальной мощностью лампочки 40 Вт и рассчитана на освещение площади до 16 кв. м. Диаметр модели — 80 см. Степень защиты от влаги и пыли — IP20. Люстра устанавливается на металлический крюк и поддерживает подключение диммера


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Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V3918/8, 8xE14 макс. 40Вт - стоимость товара 23555 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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