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Люстра Vitaluce V4833-7/5S, 5хЕ14 макс. 40Вт

Артикул: 309458
Люстра Vitaluce V4833-7/5S, 5хЕ14 макс. 40Вт
12 262 руб. 

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Артикул: 309458
В наличии
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Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 511 руб./месяц 
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Коллекция V4833
filter_noneТовар входит в коллекцию V4833
БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильарт-деко
Количество ламп5
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт40
Цвет каркасаграфит
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажурастекло
Высота, см100
Длина, см60
Формакруг
Цвет плафонапрозрачный
Ширина, см60
Люстра в стиле подвес. Подходит для жилых и общественных помещений. Рекомендуемая площадь освещения - 200 кв.м. Общая мощность - прозрачный Вт.


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Самовывоз невозможен
Люстра Vitaluce V4833-7/5S, 5хЕ14 макс. 40Вт – стоимость товара 12262 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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