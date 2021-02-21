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Светодиодный светильник Vitaluce V4610-1/6S, LED 114Вт, 3900-4200K

Артикул: 309398
Светодиодный светильник Vitaluce V4610-1/6S, LED 114Вт, 3900-4200K
18 121 руб. 

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Артикул: 309398
В наличии
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Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 756 руб./месяц 
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Коллекция V4610
filter_noneТовар входит в коллекцию V4610
БрендVITALUCE
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильхай-тек
Количество ламп1
Тип цоколяLED
Максимальная мощность лампы, Вт126
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажураметалл
Высота, см101
Длина, см85
Формакруг
Цвет каркасачерный
Цвет плафоначерный
Ширина, см85
Вес, кг2.3
Потолочный светодиодный светильник мощностью 126 Вт. Устанавливается в жилых и общественных помещениях. Световая температура - 3900-4200K


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Светодиодный светильник Vitaluce V4610-1/6S, LED 114Вт, 3900-4200K - стоимость товара 18121 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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